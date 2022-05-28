Брэд Питт подарил бывшей жене Дженнифер Энистон дом за $79 млн

Актриса Дженнифер Энистон рассказала о дорогом подарке от бывшего мужа Брэда Питта. Он выкупил для нее особняк за 79 миллионов долларов в 2019 году.

По данным газеты The Mirror, в этом особняке они жили, когда были женаты. Энистон очень расстроилась, когда узнала, что его продают. Актриса пояснила, что у нее возникло чувство, будто она лишилась воспоминаний.

Питт решил выкупить этот дом для бывшей супруги. Это стоило около 80 миллионов долларов.

Также Энистон рассказала, что в молодости страдала бессонницей и лунатизмом. Она ходила во сне, и из-за этого в ее доме срабатывала сигнализация. От недосыпа актриса чувствовала себя истощенной, не могла заниматься спортом и нормально питаться.

Энистон отметила, что долгое время не хотела идти к врачу, но в итоге ей пришлось это сделать и проблему решили.