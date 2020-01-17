Брэд Питт отомстил Анджелине Джоли за инсинуации

В прошлом году Питт получил «Оскар» за второстепенную роль в фильме «Однажды… в Голливуде». Актер теперь находится в центре всеобщего внимания, а публика оставила в покое его личную жизнь и внимательно следит за карьерой Питта.

У Анджелины Джоли, наоборот, наблюдается спад в карьере, успехи бывшего мужа ее вовсе не радуют. Своим взлетом Питт невольно отомстил экс-супруге за клевету.

«Брэд поступил мудро — не оправдывался, не пытался переложить вину на Анджелину. Он просто выждал свой час триумфа и много работал», — сообщил портал NewIdea.