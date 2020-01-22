Брэд Питт назвал отношения с Анджелиной Джоли сложным этапом жизни

На премии Гильдии киноактеров Брэд Питт получил награду за роль в фильме «Однажды в Голливуде…». В своей речи он вспомнил о экс-супруге Анджелине Джоли и об их разводе.

«Давайте будем честны, это был сложный этап моей жизни. Парень, который поднялся так высоко, совсем не ладил со своей женой на протяжении большого отрезка времени», — заявил актер.

Анджелине Джоли не понравились откровенность и ирония Брэда Питта. «Это все равно что рассказать о проблемах в личных отношениях в комнате, полной незнакомых людей», — заметила она.

Ранее фанаты Бреда Питта и Дженнифер Энистон заметили между ними теплые чувства. Поклонники подозревают, что актеры возобновили романтические отношения.