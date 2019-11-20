Брэд Питт нашел замену Джоли

Личная жизнь Брэда Питта снова приковала пристальное внимание СМИ. На этот раз завидного холостяка уличили во встречах с актрисой Алией Шокат.

Как сообщил портал «Дни.ру», пару уже не раз видели вместе на мероприятиях, а также за ужином в ресторане. Однако сами звезды не дают комментариев по этому поводу.

Ранее в СМИ обсуждалось возможное воссоединение звездной пары Питта и Джоли вопреки конфликтам из-за опеки над детьми. Появлялись сообщения о том, что бывшим супругам удалось наладить отношения хотя бы ради детей, но позже Джоли призналась, что простить Питта так и не смогла.

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Обоим голливудским звездам приписывали различные романы после развода, однако ни одна версия пока не нашла подтверждения от самих актеров. И если у Питта новая пассия, кажется, появилась, то экс-супруга не торопится вступать в новые отношения.