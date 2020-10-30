Брэд Питт и модель Николь Потуральски расстались

Еще в августе актера и модель видели вместе во время посещения замка во Франции. Питт познакомился с моделью в модном ресторане Берлина Borchard, который принадлежит ее мужу. Николь с супругом состоят в «открытых отношениях» и позволяют друг другу романы на стороне даже несмотря на наличие семилетнего сына.

Сейчас модель вернулась к мужу, а Питт улетел в Лос-Анджелес. Там он занимается озвучиванием рекламной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена.

Кроме того, он продолжает судится с бывшей супругой Анджелиной Джоли по поводу опеки над шестью детьми. Питт настаивает на том, что трое из них должны жить с ним. Однако бывшая супруга отказывается от подобного шага.