Брэд Питт был замечен в ресторане с моделью Люкке Ли

Фанаты Брэда Питта и Анджелины Джоли потеряли надежды на то, что пара когда-нибудь сможет вновь воссоединиться. Недавно главного холостяка Голливуда увидели в одном из итальянских ресторанов с певицей и моделью Люкке Ли, написало издание The Sun.

Ни Питт, ни Ли комментариев по поводу своих отношений не давали, однако по слухам певица встречается с актером уже несколько месяцев. Известно, что новой подруге актера 35 лет. Также у нее есть маленький ребенок, сообщили «Дни.ру».

В это же время Анджелину Джоли подозревают в связи с певцом The Weeknd. Поклонники считают, что именно он является новый бойфрендом голливудской звезды. Актриса на такие домыслы со стороны фанатов и общественности реагирует эмоционально и новые отношения не подтверждает.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию Брэда Питта по поводу опеки над детьми. Юристы актера заявили, что они намерены продолжать работу над делом, и для этого они привлекут независимых экспертов.