Знаменитости 15 декабря 2023, 17:15 Бразильский певец умер прямо на сцене во время концерта TMZ: 30-летний бразильский певец Педро Энрике умер во время выступления Freepik

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Известный в Бразилии госпел-исполнитель Педро Энрике скончался прямо во время выступления. Певец замертво рухнул на сцене, сообщил сайт TMZ.

Артист скончался вечером 13 декабря во время выступления на религиозном мероприятии. В соцсетях распространилось видео, на котором Энрике, одетый в белоснежный костюм, исполняет песню Vai Ser Tao Lindo («Это будет так красиво»), взаимодействуя с поклонниками, а затем внезапно падает на сцену.

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После падения бразильского певца к нему тут же бросились на помощь, потрясенные зрители в этот момент наблюдали за происходящим. Энрике доставили в ближайшую медицинскую клинику, где врачи констатировали смерть артиста.

Звукозаписывающий лейбл исполнителя Todah Music сообщил, что певец скончался от обширного сердечного приступа. Энрике было 30 лет, он исполнял композиции в жанре бразильского госпела и христианскую музыку.