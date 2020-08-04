04 августа 2020, 12:01
Бразильская певица умерла после пластической операции
Бразильская рэп-исполнительница Фернанда Родригес, более известная как Mc Atrevida, умерла после операции по увеличению ягодиц. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Известно, что артистка заплатила за эту процедуру 580 долларов. Через несколько дней после она почувствовала себя нехорошо: болела спина, появилось воспаление. Певицу госпитализировали, но спасти ее не смогли, она умерла от почечной недостаточности.