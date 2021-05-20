Бразильская актриса с русскими корнями Эва Вилма умерла от рака

Бразильская актриса с русскими корнями Эва Вилма умерла в возрасте 87 лет 15 мая. Звезда латиноамериканских сериалов боролась с онкологическим заболеванием.

Женщина скончалась в госпитале Сан-Паулу. Сюда она поступила за месяц до смерти. Артистке был поставлен диагноз рак яичников, написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Вилма родилась в семье русской еврейки и немца. Папа актрисы работал металлургом. Семья Эвы была небогатой, поэтому девушка рано пошла трудиться. В 15 лет она начала давать уроки скрипки, а позже стала танцовщицей. Бразильянка окончила балетную школу и попала в труппу театра «de Arena».

В кино Эва появилась в начале 50-х годов. В 1955 году она вышла замуж за партнера по сериалу «Привет, сладкая!» Джона Эрберта. Вилма стала знаменитой после работы в картине Ивани Рибейру «Женщины из Песка», вышедшей на экраны в 1973 году.