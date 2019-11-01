  • «Братки стали приглашать». Билан — о своих успехах после самарского фиаско

    01 ноября 2019, 19:51

    Артур Блянихов

    Певец Дима Билан признался телеведущему Ивану Урганту, что история с самарским концертом стала для него огромным уроком, он понял, что значит «быть распятым на кресте». Артиста процитировал сайт kp.ru.

    Билан потратил на извинения перед жителями Самары 7 млн рублей

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    «Газета.ru» напомнила, что Дима Билан разозлил жителей Самары после того, как вышел на сцену во время празднования Дня города, будучи навеселе. Его странные танцы вызвали у горожан негодование и злость.

    Позднее артист извинился и дал бесплатный концерт. Кроме того, он помог местной детской больнице, установив для детей игровую площадку. Певец отдал из своего кармана более шести с половиной миллионов рублей.

    «Зато знаешь, сколько у меня корпоративов появилось после этого?! Братки стали приглашать. На самом деле, какое-то количество поклонников у меня прибавилось. И даже Шнур (музыкант и актер Сергей Шнуров — прим. ред.) про меня написал стихотворение — уже ради этого стоило так окунфузиться», — заметил Билан.