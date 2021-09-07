Братья-режиссеры Руссо заявили об отказе сотрудничать с Disney

Братья Руссо отказываются продлевать сотрудничество с кинокомпанией Disney из-за неясных схем проката. Также на их решение повлиял конфликт киностудии со Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Джо и Энтони Руссо не довольны тем, что их будущие фильмы могут получить гибридный релиз, как это произошло с «Черной вдовой», главную роль в которой исполнила Скарлетт Йоханссон. Также кинокомпания выпустила на платформе Disney + «Круэллу» и «Круиз по джунглям».

Ранее, голливудская актриса обратилась в суд Лос-Анджелеса с заявлением на кинокомпанию Disney. Артистке не понравилось, что компания запустила показ фильма на стриминговой платформе вместе с кинотеатрами. На ее взгляд, это событие повлияло на кассовые сборы кинокартины.