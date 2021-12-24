Брата Моргенштерна ограбили на 4,5 миллиона рублей

Брата российского рэпера Алишера Моргенштерна Максима ограбили на крупную сумму. С банковской карты молодого человека злоумышленники сняли 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили NEWS.ru.

Исполнитель уже попросил помощи у юриста, частного детектива и IT-специалиста. Эксперты помогли выяснить, каким образом у Максима украли средства. В беседе с агентством Моргенштерн-младший подчеркнул, что сейчас банк «оказывает всяческое содействие».

Юрист музыканта Анна Фролова рассказала, что узнать данные карты злоумышленники могли в тот момент, когда Максим вместе со своей девушкой отдыхал на Сейшельских островах.

«Данные карт сливаются в Telegram-каналы, где одни мошенники покупают информацию у других. Это целая схема, распространенная особенно в странах Азии», — пояснила она.