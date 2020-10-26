Брат звезды «Обитаемого острова» рассказал о проблемах со здоровьем у актера

Радио «Комсомольская правда» напомнило, что после звездной роли в «Обитаемом острове» Степанов быстро исчез с экранов. Его брат пояснил, что проблемы у артиста начались после выхода фильма.

«Диагноз „шизофрения“ ему поставили. Но он абсолютно нормальный, жизнерадостный», — поделился Максим Степанов.

По его словам, актеру дали третью группу инвалидности и сейчас он ухаживает за больным дедом.

«Василий еще в студенчестве был скромным и неуверенным в себе человеком. И когда на его неокрепший организм навалилась безумная актерская работа, главная роль — а съемки в „Обитаемом острове“ были сложнейшими и физически, и психологически — он был к этому не готов», — подчеркнула актриса Любовь Руденко.

В свою очередь бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана не пришла на похороны его матери Ирины Скобцевой, которые состоялись в Москве 22 октября.

«Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда», — написала Светлана в Instagram.