26 декабря 2022, 18:44
Пономаренко встал на колени у гроба во время прощания с братом
Валерий Пономаренко встал на колени во время похорон брата Александра Пономаренко
Юмориста Александра Пономаренко похоронили на родине — в Новочеркасске Ростовской области. На церемонии прощания его брат Валерий стал на колени перед гробом. Об этом написал kp.ru и опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места.
Сначала прошло отпевание артиста в Георгиевском храме Новочеркасска, оттуда гроб выносили под аплодисменты. На прощании присутствовал глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Он заявил, что Пономаренко запомнят жизнерадостным и добрым человеком, прекрасным юмористом. Актера похоронили на новом кладбище города, там же покоится и его отец.
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Александра Пономаренко не стало 24 декабря, он умер на 56-м году жизни от онкологического заболевания. Последнее время он боролся с раком желудка. Свои соболезнования семье юмориста принесли его коллеги Регина Дубовицкая, Владимир Винокур и другие.
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Вместе с братом они стали известны всей стране по выступлениям в таких программах, как «Кривое зеркало» и «Аншлаг».
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