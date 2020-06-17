Брат погибшего Захарова передумал насчет компенсации от Ефремова

Об этом рассказал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью «Московскому Комсомольцу». Он отметил, что связаться с братом погибшего смог 16 июня. Защитник актера опроверг слухи о том, что семья жертвы отказывается принять любую материальную компенсацию.

Все эти утверждения не соответствуют действительности. Мой собеседник заявил, что готов приехать, куда я скажу, но только если ему разрешит адвокат семьи. Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать Эльман Пашаев.

Он подчеркнул, что имеет доказательства этой беседы — видео, на котором виден номер абонента и слышен весь разговор. Об этом защитник рассказал в ответ на слухи о том, что потерпевшая сторона опровергает эту информацию. Пашаев отметил, что это заявление, если оно действительно было, похоже на «очередной грязный пиар-ход».

О какой именно сумме компенсации идет речь, адвокат отказался говорить. Он подчеркнул, что не может назвать цифре, не обсудив ее со своим подзащитным.

Эльман Пашаев рассказал, что сам Михаил Ефремов чувствует себя неважно. За последнюю неделю он похудел на шесть килограммов. Защитник подчеркнул, что актер переживает из-за случившегося и постоянно корит себя. Настолько, что постоянно жалеет о своем домашнем аресте — актер говорит, что лучше бы ждал решения суда в СИЗО.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Из-за полученных травм он скончался в реанимации на следующее утро.

Экспертиза обнаружила в крови актера следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Суд поместил его под домашний арест на два месяца.