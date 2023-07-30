Знаменитости 30 июля 2023, 23:03 Брат Натали сообщил последнюю просьбу погибшего супруга певицы Брат Натали Антон Миняев: супруг певицы просил ее не оставлять творчество Александр Рудин / «ВКонтакте»

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В Дзержинске похоронили супруга певицы Натали — музыкального продюсера Александра Рудина. Организацией занимался брат артистки Антон Миняев. Родственник передал «Комсомольской правде» последнюю просьбу покойного.

Натали прибыла на похороны вместе с тремя сыновьями, она стойко переносит уход супруга. Тело покойного несколько дней находилось в Москве, сегодня его доставили в Дзержинск. Миняев заверил, что Натали не собирается уходить из профессии.

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«Наташа ездила на гастроли, ездит и будет ездить. Грубо говоря, это было одним из завещаний Саши. Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество», — заявил брат певицы.

Артистка не планирует оставаться долго в Дзержинске, в ближайшие дни Натали вернется в Москву, сообщило издание.

Тело погибшего мужа певицы нашли на козырьке дома в Москве. Натали заявила, что у супруга были проблемы со здоровьем, он не мог справиться с последствиями ковида. В СМИ эта версия вызвала сомнения, мужчина был здоров и ни на что не жаловался.