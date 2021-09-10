Брат Моргенштерна дал интервью журналистам

Единственный брат рэпера Моргеншетерна Роман Валеев и его мать Татьяна, поговорили с kp.ru. Они раскрыли семейные секреты и рассказали об отношениях со звездным родственником.

Ролан — младший брат Моргенштерна по отцу, матери у них разные. Как утверждал рэпер в своих интервью, с отцом он никогда не общался, «видел его раз пять». Теперь он почти не поддерживает контакт с братом.

По словам Ролана, ему не нужна слава и известность, а интервью он дает, потому что хочет общаться с братом.

«Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против, и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел», — сообщил 19-летний Ролан.

Мать Ролана, Татьяна Валеева, также утверждает, что ей не нужна популярность, однако в интервью она подробно рассказала о хулиганском детстве будущей звезды, а также заявила, что рассказы рэпера о многочисленных романах его отца и детях от разных женщин не являются правдой.

«Они (Моргенштерн и его отец — прим. ред.) действительно не так много общались. Иногда я думаю о том, что Алишеру не хватало отцовского внимания и именно поэтому он делал то, что делал. Дурные привычки у него еще в школе появились. Я не знаю, что на самом деле было причиной. Я общалась с его мамой Мариной, но как у них был семейный быт устроен, это я не знаю», — рассказала Татьяна.