Брат Меган Маркл призвал ее наладить отношения с семьей

Отношения с семьей у Меган Маркл испортились после того, как она вышла замуж за принца Гарри. Так, сводная сестра Саманта все время поливала герцогиню Сассекскую грязью. А отец Томас Маркл-старший за деньги давал скандальные интервью СМИ. После таких действий он извинялся и просил Маркл показать ему внука, принца Арчи. Однако герцогиня решила оградить мужа и сына от своих родственников.

Томас Маркл-младший считает, что после этого Меган все же должна наладить отношения с семьей. Он напомнил герцогине, что своей нынешней жизнью она обязана отцу.

«Я был плохим сыном и плохим братом для Мэг… Я просто хочу все исправить, пока не стало слишком поздно. Я хочу, чтобы мы все помирились и были настоящей семьей. Она должна помнить, что находится в Букингемском дворце с Гарри только из-за ее отца. Он оплатил ее образование и модную одежду. Он помог ей стать исключительной женщиной, и я умоляю ее признать это», — сказал брат Меган.