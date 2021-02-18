«Брак по залету» объединит Дженифер Лопес и Ленни Кравица

Производство фильма «Брак по залету» начнется в апреле этого года. Главными звездами романтической комедии станут Дженифер Лопес и Ленни Кравиц, сообщила «Газета.ru».

По сюжету, Кравиц должен исполнить роль Шона — бывшего парня главной героини. Съемки картины планируются в Доминиканской республике. Помимо Лопес и Кравица, в картине примут участие Чич Марин («Дети шпионов»), Д’Арси Карден («В лучшем мире»), Десмин Борхес («Утопия») и Джош Дюамель («Трансформеры»). Сюжет картины крутится вокруг Грейс и Тома. Герои устраивают пышную свадьбу для родственников, однако внезапно все участники мероприятия попадают в заложники.