Брак Амирана Сардарова и внучки первого президента Узбекистана распался
Блогер Амиран Сардаров рассказал о расставании с Мариам Тилляевой
Блогер Амиран Сардаров заявил, что расстался с Мариам Тилляевой. На внучке экс-президента Узбекистана автор видеоблога на YouTube «Дневник хача» женился менее года назад.
Сардаров поделился подробностями личной жизни в Instagram, прикрепив к посту совместный с Мариам снимок.
«Мы с Машей расстались. Увы, но так бывает», — написал блогер.
Супругу он поблагодарил за проведенное вместе время. Он пожелал Тилляевой найти свое счастье и не грустить.
«Ты умная, энергичная и светлая. Искренне желаю тебе оставаться такой же! <…>Уверен, все самое лучшее у тебя впереди», — заявил Сардаров.
В комментариях заявили, что ждали таких новостей. Некоторые заподозрили блогера в желании «хайпануть до запуска нового шоу».
Мариам Тилляева на 13 лет младше Сардарова. Она внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Свадьбу Сардаров и Тилляева сыграли в Лос-Анджелесе, пригласив только близких родственников и друзей. Церемония состоялась в апреле 2021 года.