Брак Амирана Сардарова и внучки первого президента Узбекистана распался

Блогер Амиран Сардаров заявил, что расстался с Мариам Тилляевой. На внучке экс-президента Узбекистана автор видеоблога на YouTube «Дневник хача» женился менее года назад.

Сардаров поделился подробностями личной жизни в Instagram, прикрепив к посту совместный с Мариам снимок.

«Мы с Машей расстались. Увы, но так бывает», — написал блогер.

Супругу он поблагодарил за проведенное вместе время. Он пожелал Тилляевой найти свое счастье и не грустить.

«Ты умная, энергичная и светлая. Искренне желаю тебе оставаться такой же! <…>Уверен, все самое лучшее у тебя впереди», — заявил Сардаров.

В комментариях заявили, что ждали таких новостей. Некоторые заподозрили блогера в желании «хайпануть до запуска нового шоу».

Мариам Тилляева на 13 лет младше Сардарова. Она внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Свадьбу Сардаров и Тилляева сыграли в Лос-Анджелесе, пригласив только близких родственников и друзей. Церемония состоялась в апреле 2021 года.