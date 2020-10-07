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    07 октября 2020, 20:41

    Брайан Мэй и Гизер Батлер отреагировали на смерть Эдди Ван Халена

    Артур Блянихов

    Коллеги американского гитариста Эдди Ван Халена по рок-сцене прокомментировали кончину музыканта. Артистов процитировала «Политика сегодня».

    Один из основателей группы Queen Брайн Мэй назвал Ван Халена «невинным вундеркиндом», который останется в его памяти скромным и радостным человеком.

    «Его кончина оставляет в моем сердце огромную дыру», — признался Мэй.

    В свою очередь басист Black Sabbath Гизер Батлер добавил, что Ван Хален был настоящим гением и джентльменом.