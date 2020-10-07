Брайан Мэй и Гизер Батлер отреагировали на смерть Эдди Ван Халена

Один из основателей группы Queen Брайн Мэй назвал Ван Халена «невинным вундеркиндом», который останется в его памяти скромным и радостным человеком.

«Его кончина оставляет в моем сердце огромную дыру», — признался Мэй.

В свою очередь басист Black Sabbath Гизер Батлер добавил, что Ван Хален был настоящим гением и джентльменом.