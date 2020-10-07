07 октября 2020, 20:41
Брайан Мэй и Гизер Батлер отреагировали на смерть Эдди Ван Халена
Коллеги американского гитариста Эдди Ван Халена по рок-сцене прокомментировали кончину музыканта. Артистов процитировала «Политика сегодня».
Один из основателей группы Queen Брайн Мэй назвал Ван Халена «невинным вундеркиндом», который останется в его памяти скромным и радостным человеком.
«Его кончина оставляет в моем сердце огромную дыру», — признался Мэй.
В свою очередь басист Black Sabbath Гизер Батлер добавил, что Ван Хален был настоящим гением и джентльменом.