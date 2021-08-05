Божена Рынска объявила о продаже обручального кольца

Журналистка Божена Рынска заявила в своем Instagram, что продает обручальное кольцо. Подписчики предположили, что его подарил ее умерший супруг Игоря Малашенко. Об этом сообщил News.ru.

«Друзья, продаю обручальное кольцо Tiffany. Новое. Золотое. С коробочкой. Не носилось», — написала журналистка в посте. Женщина оценила кольцо в 35 тысяч рублей. Многие пользователи осудили ее за продажу. Одни комментаторы посоветовали журналистке сдать украшение в ломбард, другие — укорили ее за то, что продает такую памятную вещь, третьи — предложили скинуться для обеспечения деньгами Рынски.