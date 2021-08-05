facebook_pixel
    05 августа 2021, 20:00

    Божена Рынска объявила о продаже обручального кольца

    Арина Бобкова

    Журналистка Божена Рынска заявила в своем Instagram, что продает обручальное кольцо. Подписчики предположили, что его подарил ее умерший супруг Игоря Малашенко. Об этом сообщил News.ru.

    «Друзья, продаю обручальное кольцо Tiffany. Новое. Золотое. С коробочкой. Не носилось», — написала журналистка в посте.

    Женщина оценила кольцо в 35 тысяч рублей. Многие пользователи осудили ее за продажу.

    Одни комментаторы посоветовали журналистке сдать украшение в ломбард, другие — укорили ее за то, что продает такую памятную вещь, третьи — предложили скинуться для обеспечения деньгами Рынски.