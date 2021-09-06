Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Жана-Поля Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался сегодня, шестого сентября, в возрасте 88 лет. В связи с его смертью зампред комитета Госдумы по культуре и режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Режиссер заявил, что многие россияне воспринимают его как родственника. По словам Бортко, его поколение прожило с актером всю жизнь.

«Это было воплощение силы, мужества, ума и всего остального. Это личность, которая принадлежит не только Франции, а всему миру. Жаль, что такие люди уходят, человек не вечен, но он вечно будет жить на экране», — заявил он.