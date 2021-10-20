Таксист высадил актрису Александру Бортич с ребенком в дождь

Российская актриса Александра Бортич оказалась с маленьким ребенком на улице в дождь. Ее высадил из машины таксист, отказавшись везти артистку по указанному адресу.

Бортич рассказала о случившемся в Instagram. Она вызвала «Яндекс.Такси» и выбрала поездку по тарифу бизнес-класса. На Звенигородском шоссе водитель ехать дальше передумал. Свой поступок он мотивировал грубостью пассажирки.

«Мы переходили через три полосы, потому что, как он сказал, я ему нагрубила. На самом деле, грубил с самого начала он», — заявила Бортич.

Она добавила, что по навигатору дорога должна была занять 35 минут, но водитель сразу же предупредил — будет дольше. Когда актриса выразила надежду доехать быстрее, таксист отреагировал на это негативно. Тему она решила не поднимать.

«Я попросила его включить сзади свет. <…> Он в очень неприятном ключе говорил, что ему это мешает сосредоточиться. Я езжу в такси разными классами с ребенком, и ни разу ни один водитель не запрещал мне включать сзади свет ночью. Когда мы включили ребенку песенку на телефоне, он вставил наушник», — рассказала о поездке Бортич.

Актриса пояснила, что увидела в своем навигаторе другой вариант маршрута и предложила таксисту поехать по нему. Мужчина не согласился и в итоге выставил девушку на улицу, сославшись на грубость и «высокомерный повелительный тон» пассажирки.

«У меня вопрос к „Яндекс.Такси“. Вы очень успешно повышаете цены в дождь, абсолютно не следите за качеством. Ни на одном из классов, даже если это происходит в бизнесе», — заключила Александра Бортич.