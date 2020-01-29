Бородиной надоели шутки про коронавирус из Китая

Бородина возмутилась, что жители России смеются над коронавирусом. По ее мнению, стоит проявлять уважение, ведь из-за заражения страдают и умирают люди. Звезде не понравилось, что кто-то находит в смерти забаву.

«Люди умирают, страдают. Неизвестно, до чего это все доведет. Вирус и сюда прийти может, а людям смешно. Сейчас можно смеяться над смертью?!» — заявила Бородина.

Ранее примерно 180 российских туристов вернулись в Россию из Китая. Они рассказали «360» об отдыхе в условиях вспышки новой пневмонии.