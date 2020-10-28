Бородина саркастично ответила на подозрения подписчиков о беременности

Выдущая выставила фото, на котором она предстала в платье с широким подолом. Подписчики поинтересовались, не ждет ли Ксения ребенка. Она ответила на это смайликом facepalm. Журналисты привели еще один комментарий Бородиной, который позже она удалила.

«Ну что, скрывать дальше не вижу смысла. В Турцию мы рванули не просто так — мы с мужем узнали, что ждем ребетеночка», — процитировало шоувумен ИА «Невские новости».

Помимо прочего, Ксения заметила, что якобы стала раздражительнее в прямых эфирах из-за интересного положения. В заключение она пожелала всем счастья и добра.

Ранее модель Эмили Ратаковски сообщила о том, что ждет первенца. Она опубликовала в соцсетях видео и фото с округлившимся животом. В комментариях к публикации появилось большое число поздравлений и слов радости за звезду.