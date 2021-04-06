Бородина рассказала, как научилась быть прямолинейной

Ведущая Ксения Бородина рассказала, как научилась говорить правду людям в лицо. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Instagram.

Она уточнила, что такой вопрос ей задал подписчик и решила написать про это целый пост. Она пояснила, что раньше старалась общаться деликатно, чтобы никого не обидеть. По словам Бородиной, это приводило к недопониманиям.

После она решила не усложнять себе жизнь и доносить мысли прямо. Ведущая утверждает, что после этого ей стало проще.

«Во-первых, сразу отвалились люди не нужные, они же ждали, что я в ущерб себе буду расшаркиваться. Во-вторых, я перестала испытывать чувство „как обвесили“, которое возникало из-за недосказанности», — заявила она.

Некоторые подписчики в комментариях поддержали Бородину.

«Самые безопасные люди — прямолинейные. У остальных непонятно что в голове и какие мысли», — написала одна из них.

Ранее реалити-шоу «Дом-2» переехало на телеканал «Ю». Первые выпуски выйдут в эфир 19 апреля. Видео с анонсом появилось в Instagram телеканала. Вести программу будут Ольга Бузова и Ксения Бородина.