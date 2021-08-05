Российская телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слухи о переписанном на мать доме. Многие подозревали, что женщина переписала дом на маму перед разводом с бизнесменом Курбаном Омаровым. Об этом сообщили News.ru.

Адвокат Александр Добровинский предполагал, что догадки являются выдумками. Телеведущая подтвердила его мысли.

«Он был на маму с самого начала существования», — отметила Бородина в сторис своего Instagram-аккаунта.

Информация об особняке появилась в Telegram-канале Mash. Его стоимость оценивается в 18 миллионов рублей.

Александр Добровинский отметил, что переоформить дом можно только с согласия супруга или супруги, если недвижимость приобретена в браке. Он подчеркнул также, что дом нет смысла переписывать на родителя, если он куплен не в период брака.

Знаменитости поженились в июле 2015-го. 22 декабря того же года у пары родилась дочь Теона. Информации о причинах развода не поступало.

Ранее Ксения Бородина рассказала в социальных сетях о трудностях с дочерью. По ее словам, ребенок начал делать вещи, нехарактерные для ее возраста.