Бородина прогнала посетительницу салона красоты за фотографии

Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали Подробнее

После того, как клиентку выставили за дверь салона Бородиной, она записала недовольное видео. Девушка рассказала, что визажист и парикмахер не были против съемки. Однако девушку прогнали. Выяснилось, что в салоне снимать нельзя. Видеозапись блогера увидели тысячи пользователей.

Ксения Бородина заявила, что салон будет выгонять всех, кто «строит из себя Ревизорро» и пиарится за счет телеведущей.

Ранее стало известно, что старшая дочь Бородиной Мария попала на операционный стол из-за аппендицита. По словам звезды, ребенка экстренно госпитализировали прямо с уроков.