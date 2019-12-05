  • Бородина прогнала посетительницу салона красоты за фотографии

    05 декабря 2019, 18:56

    Ольга Ситникова

    Блогера выгнали из салона красоты российской телеведущей Ксении Бородиной за несколько фотографий. Звезда обвинила посетительницу в погоне за пиаром, сообщил «Царьград».

    Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

    Подробнее

    После того, как клиентку выставили за дверь салона Бородиной, она записала недовольное видео. Девушка рассказала, что визажист и парикмахер не были против съемки. Однако девушку прогнали. Выяснилось, что в салоне снимать нельзя. Видеозапись блогера увидели тысячи пользователей.

    Ксения Бородина заявила, что салон будет выгонять всех, кто «строит из себя Ревизорро» и пиарится за счет телеведущей.

    Ранее стало известно, что старшая дочь Бородиной Мария попала на операционный стол из-за аппендицита. По словам звезды, ребенка экстренно госпитализировали прямо с уроков.