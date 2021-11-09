Бородина поздравила свою мать подарком за 2 миллиона

Ксения Бородина решила подарить своей матери на день рождение подарок за два миллиона рублей. На своей странице в Instagram телеведущая показала, как преподносит имениннице красный пакет с надписью Cartier, внутри которого находится завернутая в белую бумагу коробка. Об этом написало РИА ФАН.

«Я даже боюсь, я даже не ожидала», — сказала мать Ксении, разворачивая подарок.

В коробке оказались часы из розового золота, украшенные бриллиантами. По информации, размещенной на официальной станице Cartier, такое украшение стоит 2 150 000 рублей.

Мать Ксении призналась, что эти часы были ее мечтой с детства. Старшая дочь телеведущей также оценила подарок, преподнесенный бабушке. Бородина пообещала девочке, что когда она станет совершеннолетней, то получит такой же.