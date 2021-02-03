Бородина опубликовала снимок с известным поваром, но ее обвинили в фотошопе

Телеведущая Ксения Бородина отдыхала с мужем Курбаном Омаровым в дубайском ресторане. Супруги решили попробовать еду, приготовленную популярным шеф-поваром Нусретом Гекче. Совместной фотографией Бородина поделилась в Instagram. Повар тоже поделился видео встречи с телеведущей. После этого Бородину обвинили в излишней любви к фотошопу.

«Парень солит лучше всех в мире», — подписала теледива снимок, опубликованный на своей странице.

На фотографии Ксения выглядела превосходно: идеальные тон лица, безупречный макияж. Но восхищение поклонников испортило видео, размещенное на странице Гекче. Повар тоже поделился в Instagram кадрами со встречи с телеведущей. И там Бородина выглядела уже иначе. Косметика на лице телезвезды блестела, и был заметен сильный контраст с обгоревшими шеей и зоной декольте.

Пользователи сразу же обратили внимание на разницу между снимком в аккаунте Ксении и роликом, размещенном на странице повара. Они решили, что на своем снимке Бородина переусердствовала с фотошопом. В сторонних аккаунтах, которые публиковали в одном посте снимок Бородиной и видео Гекче пользователи указывали на заметную разницу во внешности Ксении в двух публикациях.

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