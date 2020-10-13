Бородина объяснила, какая ошибка девушек провоцирует наглость мужчин

Она отметила, что в последнее время представители сильного пола избалованы женским вниманием. Большое число мужчин не ухаживает за дамами как прежде. Отношения развиваются очень быстро. Пары довольно скоро устанавливают интимную связь. После достижения цели парни просят «не напрягать их в выходные», пишет «Экспресс газета».

«Мне просто очень жаль девушек, которые не в отношениях, сейчас действительно сложно встретить мужчину мечты. И порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми», — посоветовала знаменитость.

Она призвала женщин преподносить себя так, чтобы за ними красиво ухаживали. Бородина заключила, что в начале отношений с мужчиной не нужно быстро сдаваться.

Ранее ученые из Юго-Западного Университета Китая провели исследование и сделали вывод, какие мужчины чаще изменяют.