Знаменитости 15 мая 2023, 04:32 Бородина назвала «терпилами» женщин, живущих ради мужа и детей Телеведущая Бородина назвала «терпилами» женщин, живущих ради мужа и детей РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Бородина назвала «терпилами» женщин, которые живут ради мужа и детей, а не для себя. В своем блоге она написала, что раз дамы не меняют такую жизнь, то им просто нравится ее «терпеть».

«Она, может, уже давно не любит, не хочет с ним спать, нет радости и счастья, но у нее нет силы воли и смелости все это закончить, ее собственные комплексы и неуверенность в себе не позволят ей это оборвать», — заявила Бородина.

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По мнению телеведущей, «терпила» боится остаться одна и стать никому не нужной. К тому же, высказалась Бородина, она живет воспоминаниями о прошлой жизни, когда ей было хорошо, и думает, что все наладится. «Терпилы» боятся мнения окружающих — их страшит реакция родителей и знакомых.

На самом деле, отметила находящаяся в разводе с мужем ведущая, счастье женщины зависит только от нее самой.

«Нет, милая, по-другому не будет! Все только в твоих руках! Здесь и сейчас!» —резюмировала Бородина.

Ранее бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен и блогер Курбан Омаров заявил, что его экс-супруга изменяла ему с его другом. Он пригрозил бывшей жене слить компромат в Сеть.