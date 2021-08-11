Бородина дала личный совет подписчице

Ксения Бородина завершила бракоразводный процесс с бизнесменом Курбаном Омаровым. Судя по всему, телеведущая довольна принятыми решениями, но вопросы на тему отношений задевают ее за живое, написали Дни.ру.

Поклонники в Instagram ежедневно забрасывают звезду вопросами о разводе, а она не скрывает подробностей. Судя по записям в блоге, Ксения пребывает в приподнятом расположении духа. Однако попытки подписчиков поучить ее жизни резко пресекает. В ответ на очередной совет ведущая призвала подписчиков не лезть в ее жизнь, когда она сама этого не просит.

При этом некоторые подписчицы сами обращаются за советом к ведущей. Одна из поклонниц спросила у Бородиной, как пережить измену любимого человека и стоит ли прощать такой поступок. Видимо, вопрос задел Ксению за живое — ответ ыл эмоциональным и бескомпромиссным.

«Конечно же уходить! Пусть это тяжело очень, но сделайте это ради себя любимой. Зачем вы это терпите? Он никогда не будет уважать женщину, которая терпит. Будет только хуже. Отпустите его, а лучше уходите сами», — написала ведущая.

Ранее Бородина рассказывала, что Омаров изменил ей вскоре после свадьбы, а она простила его, о чем впоследствии пожалела.