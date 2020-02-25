Бьорк даст концерт в Москве в этом году

По данным газеты «Известия», певица исполнит свои хиты под аккомпанемент симфонического оркестра. После этого ее ожидает тур по Европе.

«После долгой паузы великая исландская певица представит в Москве новую программу Bjork Orchestral», — рассказали организаторы выступления.