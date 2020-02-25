25 февраля 2020, 17:59
Бьорк даст концерт в Москве в этом году
Исландская исполнительница Бьорк приедет в Москву с концертом. Выступление назначено на 2 июля и пройдет в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора гастролей.
По данным газеты «Известия», певица исполнит свои хиты под аккомпанемент симфонического оркестра. После этого ее ожидает тур по Европе.
«После долгой паузы великая исландская певица представит в Москве новую программу Bjork Orchestral», — рассказали организаторы выступления.