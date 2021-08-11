Борющаяся с онкологией звезда «Зачарованных» показала, над каким проектом сейчас работает

Шеннен Доэрти, известная по роли Прю в сериале «Зачарованные», страдает от прогрессирующего онкологического заболевания. Несмотря на это, актриса продолжает сниматься, а теперь и сама решила снять собственный фильм, написали «Дни.ру«.

В этом году Доэрти начала сниматься в ремейке картины 1997 года «Ценою жизни», где она играет мать главной героини.

Кроме того, актриса работает над собственным проектом. Она снимает полнометражный фильм «Список на всю жизнь», который выйдет 10 октября в рамках ежегодной кампании Lifetime «Остановить рак груди на всю жизнь». Доэрти рассказала, что хочет через искусство рассказать о проблеме онкологии.

Рак груди у актрисы обнаружили в 2015 году. Актриса прошла терапию, однако это не помогло: болезнь дала метастазы в лимфатические узлы. Доэрти удалили молочную железу, она прошла химиотерапию и вышла в ремиссию. В 2020 году рак вернулась. Актриса рассказала, что болезнь находится в четвертой стадии. По ее словам, несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, она чувствует себя здоровой и полной творческого потенциала.