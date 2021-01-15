«Боря — это большой ребенок, удивительный, прекрасный, наивный, добрый, смешной, трогательный. Все это не укладывается, конечно, в голове, и такие люди — они должны жить долго», — подчеркнул ведущий.

Он сравнил людей, подобных Грачевскому, с «фонариками, которые светят и дают какой-то вектор направления, дорожку». Олешко отметил, что худрук популярного телепроекта был очень жизнерадостным, всегда делился анекдотами и интересными историями.

Помимо прочего, актер вспомнил свои съемки в «Ералаше». Он выразил Грачевскому благодарность за них. Еще он сказал «спасибо» режиссеру за то, что тот вдохновлял всех и «делился своей силой».

В конце декабря у сценариста Бориса Грачевского диагностировали COVID-19. Спустя время мужчину госпитализировали, и около двух недель он находился в реанимации. Вечером четверга, 14 января, в Москве он скончался. Кинорежиссеру был 71 год.