Борисова заявила, что Легкоступова пристрастилась к алкоголю из-за мужа

Телеведущая Дана Борисова заявила, что певица Валентина Легкоступова пристрастилась к алкоголю из-за своего супруга Юрия Фирсова.

Она отметила, что была знакома с артисткой, однако близко знаменитости не общались. По мнению Борисовой, именно злоупотребление спиртными напитками стало главной причиной смерти 54-летней певицы.

Ведущая отметила, что ее смутило позднее замужество Легкоступовой. Она заявила, что муж оказывал на певицу плохое влияние, пишет Newinform.

«Я знаю, что она вышла замуж. Я не понимаю необходимости замужества в таком возрасте. Мне не так мало и не так много лет, 43 года, и то я считаю, что брак уже сейчас — глупость. Ну хорошо вместе, ну живите и живите, зачем замуж? И я тоже, как и многие, слышала, что он ее спаивал», — подчеркнула Борисова.

Как заметила девушка, до отношений с Фирсовым у певицы не было зависимости от алкоголя.

Легкоступова несколько дней находилась в коме после полученной травмы головы. Ее якобы нашли в московской квартире в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Там она находилась с супругом. Певица впала в кому, из которой так и не вышла. Легкоступова скончалась на 55-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщила ее дочь Анетта Бриль.