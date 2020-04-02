Борисова сказала, что Джиган нуждается в реабилитации

Она уверена, что рэперу нужна длительная реабилитация, а не та, которую он проходил недавно. По словам ведущей, «шесть месяцев ребцентра — это то, что ему нужно», «а не два месяца в больничке за пять миллионов, где он ходит с мобильником, где у него иглоукалывание, йога и прочая дребедень».

«Необходима изоляция, без телефона, без денег, без паспорта», — заключила она.