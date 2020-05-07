Борисова рассказала, почему Осин и Кельми не справились с алкоголизмом

Она рассказала, что сначала проходила реабилитацию сама в течение семи месяцев, а потом решила помочь певцам. У нее ничего не вышло, потому что оба бросили лечение через полтора месяца.

«Они ни разу не признались, что алкоголики. Нельзя отпускать с полутора месяцев реабилитации», — рассказала Борисова.

По словам телеведущей, она пыталась переубедить Осина и Кельми, но у нее ничего не вышло. В итоге алкоголизм стал причиной смерти обоих.

«Я делала все для них. Женя был очень тяжелый человек. Я его до последнего поддерживала. С Крисом мы были не так близки, и физически у него было похуже состояние», — заключила Борисова.

Ранее стало известно, что певец Шура выложил в своем аккаунте ролик, в котором на кухне кормит свинью яблоками. Исполнитель признался, что не может решить дальнейшую судьбу животного. Он попросил подписчиков помочь принять решение. При этом певец упомянул, что успел подружиться с парнокопытным.