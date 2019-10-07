Борисова и Волочкова поспорили о наркотиках в трусах Бочкаревой

Ведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова поссорились в ходе программы «Звезды сошлись» из-за Натальи Бочкаревой. Женщины пытались выяснить, мог ли быть у артистки кокаин.

«Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Я семь месяцев лежала в реабилитационном центре. Она была под действием наркотиков. Понятно, что Анастасия — алкоголичка — защищает наркоманку в данном случае», — сказала Борисова в эфире телеканала НТВ.

На это Волочкова заметила, что проводит на сцене каждый день по восемь часов. По ее мнению, Борисова своей репликой унизила саму себя. Балерина также обвинила телеведущую в пиаре на имени Бочкаревой.

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Полицейские сообщили о задержании женщины 1980 года рождения в состоянии наркотического опьянения и с кокаином возле больницы им. Братьев Бахрушиных на Стромынке в конце сентября. Сообщалось, что задержанная вытащила наркотики из трусов. В отношении женщины возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. По данным источников разных изданий в МВД, речь идет о Бочкаревой.

Сама артистка и ее представители уже вторую неделю продолжают отрицать, что ее останавливали в состоянии наркотического опьянения.