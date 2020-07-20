Борисов выгнал Елену Родину из студии во время эфира «Пусть говорят»

Родина рассказала, что перед началом шоу редакторы дают ей конкретные указания, что говорить, на кого давить и чего нужно добиться. По ее словам, эти действия всегда совпадают с тем, как она хотела бы поступить. Если бы это было иначе, она бы отказалась от участия в программе.

На этот раз Родину попросили «нагнать» на родителей. На шоу пришли бабушка и отец блогерши. Он якобы пытался нажиться на дочери и продолжает это делать даже после ее смерти. Именно на это надо было сделать акцент, по словам редакторов. А также узнать, как родители отпустили юную девушку одну на отдых в другую страну, где она могла заниматься непонятно чем.

После того, как Родина задала соответствующий вопрос, на нее обрушились с критикой и попросили покинуть студию. По данным издания, Борисов начал нервничать и обвинил Родину в некорректности. Напомним, из студии выгоняли экспертов лишь однажды. Тогда это был украинский оппозицонер, который клеветал на Россию.

«Мне сейчас очень обидно. Ведь я никого не оскорбляла и, главное, выполняла указания редакторов! А передо мной, представляете, даже не извинились! Просто прислали потом сообщение на телефон: „Дима психанул“… А из-за чего тут было психовать? Значит, когда меня обзывают „хлеборезкой“, угрожают разбить голову и лезут драться — это нормально? Теперь я уверена, что у Борисова двойные стандарты», — поделилась Родина.