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    20 июля 2020, 12:39

    Борисов выгнал Елену Родину из студии во время эфира «Пусть говорят»

    Анастасия Кременчугская

    Накануне эфир передачи «Пусть говорят» посвятили погибшей блогерше Насте Тропицель. Она разбилась на мотоцикле во время отдыха на Бали. Ведущий шоу Дмитрий Борисов не оценил высказываний обозревателя фигурного катания Елены Родиной, которую пригласили в качестве эксперта, и выгнал ее. Об этом сообщила «Экспресс газета».
    Борисов выгнал Елену Родину из студии во время эфира «Пусть говорят»

    Родина рассказала, что перед началом шоу редакторы дают ей конкретные указания, что говорить, на кого давить и чего нужно добиться. По ее словам, эти действия всегда совпадают с тем, как она хотела бы поступить. Если бы это было иначе, она бы отказалась от участия в программе.

    На этот раз Родину попросили «нагнать» на родителей. На шоу пришли бабушка и отец блогерши. Он якобы пытался нажиться на дочери и продолжает это делать даже после ее смерти. Именно на это надо было сделать акцент, по словам редакторов. А также узнать, как родители отпустили юную девушку одну на отдых в другую страну, где она могла заниматься непонятно чем.

    После того, как Родина задала соответствующий вопрос, на нее обрушились с критикой и попросили покинуть студию. По данным издания, Борисов начал нервничать и обвинил Родину в некорректности. Напомним, из студии выгоняли экспертов лишь однажды. Тогда это был украинский оппозицонер, который клеветал на Россию.

    «Мне сейчас очень обидно. Ведь я никого не оскорбляла и, главное, выполняла указания редакторов! А передо мной, представляете, даже не извинились! Просто прислали потом сообщение на телефон: „Дима психанул“… А из-за чего тут было психовать? Значит, когда меня обзывают „хлеборезкой“, угрожают разбить голову и лезут драться — это нормально? Теперь я уверена, что у Борисова двойные стандарты», — поделилась Родина.