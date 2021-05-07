Борисов снимется во 2 сезоне «Эпидемии»

Актер Юрий Борисов снимется во втором сезоне сериала «Эпидемия». Об этом он сообщил в Instagram, написал сайт inc-news.

Какую именно роль получил артист, пока нет информации. Известно только, что Борисову достался достаточно сложный образ. У второго сезона, в отличие от первого, нет литературного источника, поэтому сложно понять, кого сыграет Борисов.

Актер рассказал, что постоянно следил за первым сезоном. Он также признался, что почти полностью прочувствовал настрой проекта.

«Я смотрел весь первый сезон во время карантина, и настроение его тогда максимально подходило под мое настроение в тот момент», — заявил Борисов.

Сериал «Эпидемия» вышел в пик пандемии коронавируса. Главных героев сыграли Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Яценко. Российские и зарубежные критики высоко оценили первый сезон проекта. Компания Netflix купила права на показ ленты, которая позже попала в топ-10 неанглоязычных сериалов сервиса.

Последний фильм с участием Борисова, который вышел на экраны, — «Аванпост». В нем актер сыграл лейтенанта Максима Касаткина.