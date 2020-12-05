Бориса Плотникова похоронили на Троекуровском кладбище. Его проводили знаменитости

Актера театра и кино, народного артиста РФ Бориса Плотникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Он умер от коронавируса 2 декабря — ему был 71 год.

Попрощаться с народным артистом Борисом Плотниковым пришли его близкие, коллеги и студенты из Российского института театрального искусства — ГИТИСа. Вход в МХТ имени Чехова, где проходила церемония прощания, был ограничен: поклонников не пускали внутрь из-за ситуации с коронавирусом

На главную сцену, где стоял закрытый гроб, поднимались Владимир Машков, Николай Чиндяйкин, Авангард Леонтьев — чтобы почтить память Бориса Плотникова.

Он служил в театрах Сатиры и Советской армии, выходил на сцену в Театре Олега Табакова. А в 2002 году вошел в труппу МХТ имени Чехова. На счету Бориса Плотникова десятки ролей в постановках и кино.

Незадолго до смерти актер почувствовал себя плохо, но не придал этому значения. Несколько дней он скрывал от родных, что болен — а когда обратился в больницу, врачи обнаружили 80% поражения легких и подтвердили коронавирус. Последнюю неделю Борис Плотников находился на ИВЛ.