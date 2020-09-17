СМИ сообщили о критическом состоянии Бориса Моисеева

Как указала адвокат, она накануне беседовала с близким другом певца, который сообщил о том, что состояние здоровья Моисеева не вызывает оптимизма. Как указано в материале, Моисеев не может восстановиться после инсульта.

«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. […] Моисеев прикован к постели, лежит», — заявила Пухова, добавив, что никакого просвета в состоянии его здоровья нет.

По словам адвоката, у артиста также есть финансовые трудности, поскольку накопленные средства уходят на лечение. Пухова добавила, что «звездные» друзья артисту не помогают.

При этом официальных заявлений, подтверждающих эту информацию, ни со стороны артиста, ни от его представителей не поступало.

В мае арт-директор Моисеева Сергей Горох ответил на заявления музыкального критика Сергея Соседова и продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, сообщивших о плохом состоянии здоровья артиста и провалах в памяти. Горох заверил, что с артистом все в порядке. По его словам, Моисеев ведет жизнь пенсионера, гуляет, смотрит свои старые записи и кинофильмы, следит за здоровьем и ездит в Юрмалу в гости у друзьям.