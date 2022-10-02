Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище | 360°

Знаменитости 02 октября 2022, 01:14 Поделиться Telegram

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Viber Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище Прощание с певцом Моисеевым пройдет 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища РИА «Новости»

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Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым состоится в воскресенье, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища. После этого пройдут похороны артиста. Об этом сообщило РИА «Новости».

В своем материале агентство приводит слова знакомого с ситуацией источника.

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«Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища», — указало агентство слова своего собеседника.

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Прощание, как указано, начнется в траурном зале в 12:00.

Певец, танцор и актер Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. По словам директора артиста, его тело нашла домработница в столичной квартире. Последние несколько лет Моисеев практически не выступал. Артист так и не сумел оправиться после тяжелой болезни и вел затворнический образ жизни. Певец не оставил имущество родному брату Марксу Толкачу из-за обиды на него, полностью прекратив общение.

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