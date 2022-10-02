Бориса Моисеева похоронили в Москве | 360°

Знаменитости 02 октября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Бориса Моисеева похоронили в Москве Похороны Бориса Моисеева завершились на Троекуровском кладбище РИА «Новости»

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Певца Бориса Моисеева похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии прощания присутствовали его коллеги, друзья, поклонники. Было много звезд. Проводить артиста в последний путь, в частности, пришли Филипп Киркоров, Николай Басков и Александр Буйнов.

Все вспоминали певца как очень доброго, талантливого и неординарного человека. Киркоров напомнил, что Моисеев имеет отношение к его дебюту на телевидении в передаче «Утренняя почта».

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«Они сделали этот номер (к песне „Кармен“ — прим. ред.).Это было очень красиво, авангардно. Боря был причастен к моему профессиональному телевизионному дебюту», — поделился певец.

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Николай Басков обратил внимание, что Моисеев говорил о том, что его любит только публика, однако это не так.

«Путь артиста непростой. Он часто говорил: „Меня любит только публика“. Нет, Боря, тебя любят твои поклонники и твои друзья, и твои коллеги», — сказал он.

Но публика действительно очень любила Моисеева. Об этом говорила и юмористка Елена Воробей, вспоминая о совместной работе с ним.

«Он был прекрасным исполнителем, оригинальным и четко понимал, что такое профессия артиста, как можно эпатировать зрителя», — сказала она в беседе с «360» в день, когда Моисеев скончался.

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