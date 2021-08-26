Борис Смолкин рассказал, как Анастасия Заворотнюк попала в проект «Моя прекрасная няня»

Актер Борис Смолкин рассказал, как попал в проект «Моя прекрасная няня». Кроме того, он поделился историями и других участников проекта. Об этом сообщили «Дни.ру».

Артист заявил, что на кастинг проекта его пригласил один знакомый квнщик. Пробы проходили на протяжении девяти месяцев. Лишь спустя время ему рассказали, что на роль его утвердили с первого дня, а на площадку вызывали, чтобы испробовать кандидатов на другие роли.

Он отметил, что Сергей Жигунов присоединился к проекту через пару месяцев. При этом больше всего времени продюсеры уделяли выборы кандидаток на женские роли.

«Девочки, в том числе Настя Заворотнюк, появились в проекте за две недели до начала съемок — в последний вагон влетели…» — рассказал актер.