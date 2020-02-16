Борис Моисеев оказался самым обеспеченным знаменитым пенсионером

Борис Моисеев оказался обладателем чуть ли не самой высокой пенсии среди знаменитостей. Ежемесячно он получает 55 тысяч рублей.

«У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России. Борис Михайлович такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег», — сказал директор певца Сергей Горох порталу Teleprogramma.pro озвучил.

По словам директора Моисеева, у артиста много друзей, которые могут ему помочь, если будет нужно. А вообще Борис Моисеев, по его словам, живет обычной жизнью.

Моисеев обогнал прежнего лидера знаменитостей-пенсионеров Станислава Садальского. Тот получает 50 тысяч рублей в месяц.

В феврале целый ряд знаменитых пенсионеров решил поделиться с обычными россиянами размерами своих доходов. Все началось с заявления телеведущей Елены Ханги. По ее словам, она получает в месяц 23 тысячи рублей, и на карманные расходы у нее остается меньше, чем у дочери-студентки.