Борис Корчевников впервые рассказал о проблемах со здоровьем

На снимке запечатлен образ Пресвятой Богородицы. Корчевников рассказал подписчикам, что совсем недавно в приходе клиники произошло чудо — «удвоение иконы».

«В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Для меня это чудо и тихое напоминание, что и Он, как бы страшно ни было, здесь с нами», — поделился Корчевников с подписчиками.

Пользователи соцсети признались, что от увиденного у них пробежали мурашки по телу. Подписчики также пожелали телеведущему быть здоровым.